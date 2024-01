Bolletta luce, in caso di recesso l'utente dovrà pagare una penale: ecco in quali casi. Consumatori in rivolta

Cambiano le regole per il recesso anticipato sul mercato dell'elettricità e le associazioni dei consumatori insorgono contro le nuove norme lamentando danni alla concorrenza e minacciando class action. A essere finiti nel mirino sono gli oneri scattati dal primo gennaio 2024 che i fornitori possono applicare per clienti domestici e le piccole imprese in caso di richiesta del cliente di chiudere un contratto prima della scadenza naturale.