Loredana Bertè all'Eurovision con Una voce per San Marino: «Ci speriamo». In gara anche i Jalisse, sfumano Annalisa e Mahmood

Sorpresa Loredana Bertè all'Eurovision. Dopo le prime indiscrezioni che indicavano Annalisa e Mahmood come papabili big in gara alla terza edizione di Una voce per San Marino, sembra che gli sforzi degli organizzatori mirino, invece, a portare sul palco del microstato la cantante di Bagnara calabra.

Sorpresa Bertè

Con "Pazza", Loredana Bertè si è appena calssificata settima a Sanremo 2024 ma potrebbe rifarsi andando all'Eurovision Song Contest, in programma dal 7 all'11 maggio a Malmoe, in Svezia, partecipando per la Repubblica del Titano.

Lo hanno rivelato gli organizzatori alla presentazione dell'evento a Milano. «Dopo le dichiarazioni fatte dalla Bertè sul fatto che se avesse vinto Sanremo sarebbe tornata volentieri in Svezia, abbiamo provato a contattarla nella speranza di un suo sì - spiegano gli organizzatori -. L'intenzione di partecipare c'è, stiamo capendo insieme al suo staff se i tanti pregressi impegni privati e lavorativi le permetteranno di essere in gara».