«Ho speso 6mila euro per togliere il doppio mento: l'intervento è stato un incubo e ora sembro Lord Farquaad di Shrek»

Un'influencer ha svelato in un video su TikTok il lato oscuro della chirurgia estetica dopo aver speso quasi 6mila euro per un intervento di liposuzione per eliminare il suo doppio mento. Robyn McManus, 28 anni di Dublino, ha vissuto un vero e proprio incubo quando ha sviluppato un ematoma, che ha causato un gonfiore incontrollato al viso.

La ragazza ha spiegato di aver subito bullismo per il suo doppio mento da adolescente e che questa insicurezza l'ha accompagnata anche da adulta. Nel gennaio 2023 ha quindi deciso di sottoporsi a un intervento di liposuzione al mento, spedendo quasi 6mila euro. L'operazione, però, non è andata come previsto e Robyn McManus ha raccontato di aver avuto gonfiori persistenti nonostante i tentativi di drenaggio linfatico.