La Donna Gatto: «Chirurgia? Mai andata sotto i ferri, le foto sono photoshoppate». Che si sia pentita?

La chirurgia estrema croce e delizia. Jocelyn Wildenstein è diventata famosa in tutto il mondo per essere colei che attraverso la chirurgia trasformava costantemente i suoi lineamenti, ma adesso sembra essersi pentita dei tanti interventi subiti. «Catwoman» o Donna Gatto sorprende tutti e afferma di non aver mai subito operazioni di chirugia estetica puntando il dito sui media: «Le foto che circolano sono photoshoppate».

Rinnega tutto

La donna svizzera, conosciuta in tutto il mondo come Donna Gatto a causa dei suoi lineamenti in continua evoluzione, negli anni è diventata una vera e propria celebrità. Ha girato il mondo e tutte le emittenti televisive rendendosi protavoce della chirurgia estetica estrema. E nel 2019 fu ospite anche di Barbara D'Urso nel suo programma «Live non è la D'Urso», ma adesso sui social rinnega tutto. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una foto di quando, appena 15enne, stava seguendo una lezione di danza classica. Ma a far discutere è la didascalia alla foto: «Questa sono io, quindi smettete di speculare sulla mia immagine. Smettete di photoshoppare le mie immagini perché vi sbagliate».

«Mai finita sotto i ferri»

La star di 82 anni, Jocelyn Wildenstein, che sui propri social network pubblica spesso immagini vistosamente camuffate con i filtri, non vuole sentire ragioni. Lei non ha mai subito interventi chirurgici al volto. Ma il Daily Mail fa notare che anche la foto di una giovanissima Donna Gatto, in realtà, sembra proprio essere stata modificata ad hoc per farla apparire il più simile possibile a come appare adesso. Cosa piuttosto impossibile visti i 67 anni di vissuto che sono passati. Ma lei non molla una tesi che, ormai dal 2018, percorre ciclicamente. Nel 2018, infatti, alla DailyMailTV aveva già dichiarato di non aver mai subito alcuna forma di intervento di chirurgia estetica... per poi continuare il suo tour fatto di ospitate in televisione e tornare all'attacco, adesso, più agguerrita che mai.

Smentita dalle foto

In quell'occasione le fu chiesto quante volte era finita sotto i ferri, ma lei ha negato tutto: «Non mi sono mai operata e, anzi, ed è evidente perché ero più bella da giovane che adesso», dichiarò al tabloid inglese. «Quando siamo giovani c'è una certa freschezza che perdiamo con gli anni. Ma puoi ritrovare nei lineamenti gli stessi occhi, le stesse guance alte o lo stesso naso. Penso di essere stata più carina». Ma le foto pubblicate dal periodico sembrano proprio smentire la sua tesi, che non è solo sua... Sì perché a darle manforte ci pensa anche il suo fidanzato, quasi 30 anni più giovane di lei.

«È sempre stata così»

Lloyd Klein, 55 anni, non ha dubbi e sposa l'idea della sua compagna 82enne: «Non capisco questa campagna mediatica su Jocelyn e perché la chiamiate Donna Gatto, lei è sempre stata così. Non ha mai fatto nulla per cambiare il suo aspetto, ho foto di quando aveva 16 anni in cui sembra esattamente la stessa di oggi. Jocelyn è bellissima, è magica. La prima volta che l'ho incontrata, sono rimasto quasi ipnotizzato dalla bellezza, dagli occhi, dalla personalità. E io lavoro nella moda e vedo tante top model, donne stupende che ogni giorno sfilano in passerella, ma Jocelyn ha qualcosa da offrire che non molte donne hanno».

