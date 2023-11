Taylor Swift, fan muore durante il concerto: arresto cardiaco per il troppo caldo. Più di mille persone svenute per malori improvvisi

Tragedia nella notte all'Estádio Olímpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, in Brasile. Durante il concerto di Taylor Swift, una ragazza di 23 anni è morta a causa di un arresto cardiaco, dovuto probabilmente al forte caldo. Più di mille le persone svenute per le alte temperature, come riportato da «The Sun».

La tragedia

È finito in tragedia il concerto a Rio de Janeiro di Taylor Swift. Come riportato dal quotidiano brasiliano «Fohla De Sao Paolo», durante l'esibizione della cantante statunitense, una ragazza di 23 anni, Ana Clara Benevides, sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco.