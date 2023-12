Laura Morante e la chirurgia estetica: «Se mi ritocco, sopprimetemi». Poi la critica a Nanni Moretti: Non mi volle a Cannes, inaccettabile

di Dajana Mrruku

Laura Morante ha rivelato cosa pensa realmente dell'invecchiamento e della paura degli anni che passano. L'attrice ha 67 anni ed è una delle più richieste nel cinema d'autore, in tutta Europa. Durante la sua ultima intervista al quotidiano Oggi, Laura ha rivelato alcuni dettagli della sua vita, dalla "nonnitudine", che è «uno stato di grazia», alla famosa lite con Nanni Moretti perché non la scelse a Cannes.

Andiamo a leggere le sue forti sui ritocchi estetici.

I ritocchi estetici

Laura Morante aveva dichiarato qualche anno fa: «Se mi ritocco, sopprimetemi» e continua ad essere della stessa opinione.

«Alterare i lineamenti fino a deformarli è un segno di fragilità psicologica.

Il litigio con Nanni Moretti

Laura Morante ha raccontato il motivo per cui non parla più con Nanni Moretti, regista con cui ha girato molti film, ma con il quale adesso non c'è più rapporto.

L'episodio risale al 2001, quando tutto il cast di "La stanza del figlio" salì sul palco del Festival di Cannes, ma lei fu esclusa: «Il comportamento di Nanni è stato inaccettabile e io sto ancora aspettando una spiegazione sull'episodio».

