«Ho speso 75mila euro in chirurgia estetica per essere bellissima, ma i miei fan mi dicono che assomiglio a Michael Jackson»

di Dajana Mrruku

«Non ci sono donne brutte, ma solo donne che non vogliono investire in loro stesse», dice Ana Espinola, modella da quasi 2 milioni di follower su Instagram. La ragazza ha speso quasi 75mila euro in chirurgia plastica, tra botox, filler dermici, rinoplastica e mastoplastica additiva e il risultato l'ha completamente soddisfatta. Ma purtroppo i suoi fan non sono della stessa opinione.

Le critiche dei follower

«Mi chiamano Michael Jackson, ma non sanno quanto ho dovuto soffrire per aver questo aspetto», ha detto Ana Espinola ai suoi follower che continuano a commentare le sue foto dopo l'ennesimo ricorso alla chirurgia plastica.

Il risultato non è quello sperato dagli amanti dell'estetica, ma lei si piace.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 16:53

