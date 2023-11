Malore dopo un intervento di chirurgia estetica in Marocco: estetista muore a 48 anni

di Chiara Marinelli

Muore dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica in Marocco. La comunità russa di Civitanova e anche tanti civitanovesi che la conoscevano piangono ora la scomparsa improvvisa di Svetlana Honizkaia, estetista di origini russe, 48 anni, che da parecchio tempo ormai viveva a Civitanova.

Morta dopo l'operazione in Marocco

Stando alle prime informazioni la donna si era recata in Marocco per sottoporsi ad un intervento chirurgico ma l’altro ieri pomeriggio, poco prima di rientrare in Italia, avrebbe accusato un malore. Secondo le prime informazioni l’altro ieri la 48enne Svetlana Honizkaia si è sentita male all’improvviso. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sono ancora da chiarire le cause delle morte, è possibile che le autorità marocchine decidano di far svolgere l’autopsia.

Di origine russa

Svetlana Honizkaia faceva l’estetista, viveva in un appartamento non lontano dal centro. Era molto conosciuta tra le donne russe che vivono a Civitanova, per loro un punto di riferimento visto che viveva in città da molti anni. Era amica di tutte e con loro Svetlana Honizkaia amava trascorrere serate spensierate e in compagnia. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sulla pagina Facebook della donna, apparsi subito dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa improvvisa. Una persona allegra, sorridente e solare: così l’hanno descritta tutti coloro che la conoscevano e che ora sono addolorati dalla sua morte improvvisa della quarantottenne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 11:16

