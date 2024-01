L'arbitro a Le Iene: «Rocchi ci ha riuniti, ecco che succede». Il rosso a Simeone, la causa di Pasqua e le parole di Marelli

Arbitri e Var, Le Iene insistono: dopo la testimonianza di un arbitro (rimasto anonimo) sulle lotte politiche all'interno dell'Aia e sui problemi di interpretazione del Var, la trasmissione di Italia 1, con un nuovo servizio (in onda stasera) di Filippo Roma torna sul tema con delle novità. L'arbitro, nella puntata della scorsa settimana, aveva riportato quelle che per lui sarebbero gravi anomalie nel sistema arbitrale italiano: l'Aia aveva risposto parlando di accuse inaccettabili e illazioni in forma anonima, e il designatore Gianluca Rocchi aveva convocato tutta la squadra di arbitri e assistenti per una riunione.