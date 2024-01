Klopp, l'allenatore del Liverpool perde la fede nuziale e un cameraman la ritrova: «Ogni partita perdo chili, mi sarà scivolata dal dito»

Il 2024 è iniziato con un attimo di paura per l'allenatore del Liverpool Jurgen Kloop ma tutto si è risolto per il meglio. Un curioso episodio ha caratterizzato il post partita, subito dopo il fischio finale, di Liverpool-Newcastle di ieri. Mentre era in campo e stava salutando il pubblico di Anfield che lo acclamava, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp si è accorto di aver perso la fede nuziale, scivolata via dall'anulare, e si è messo a cercarla per tutto il terreno di gioco.

Cercasi fede nuziale

In suo aiuto è arrivato anche uno steward, ma i due non sono riusciti a ritrovarla. L'ha individuata, sul prato dello stadio, un cameraman di Sky Sports che ha subito indicato a Klopp dove si trovava. Così il tecnico si è chinato per raccogliere la fede e poi l'ha baciata due volte davanti alla telecamera.