Belen Rodriguez via da Le Iene? Mediaset starebbe pensando a un nuovo volto per lo show

di Redazione Web

Belen Rodriguez potrebbe andare via da Le Iene. Il programma di Italia Uno si è concluso la scorsa settimana e già si pensa alla nuova edizione che però potrebbe vedere dei cambiamenti alla conduzione. Dopo l'addio, in corso d'opera di Teo Mammuccari, arrivato per una scelta personale professionale del conduttore, potrebbe andare via anche la showgirl argentina, questa volta perché non confermata da Mediaset.

Aurora Ramazzotti e il latte artificiale al piccolo Cesare, haters scatenati. Lei replica: «Evitate consigli non richiesti»

Giulia Cavaglià, la frecciatina dell'ex tronista dopo la rottura con Federico Chimirri: «Panico per l’aereo, figuriamoci per le corna»

Nuovo volto

Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, ci sarebbe anche un nuovo nome il lista per la conduzione, quello di Veronica Gentili che potrebbe essere la nuova aggiunta alla squadra de Le Iene nella prossima stagione televisiva. Non si tratta di una notizia ufficiale ma pare che da tempo si parli si una sua conduzione a Cologno Monzese. La Gentili è attualmente impegnata nella conduzione del talk “Controcorrente“, che va in onda nell’access prime time del weekend e nelle prime serate del mercoledì. Il programma ha ottenuto ottimi ascolti e questo avrebbe fatto pensare a una promozione della conduttrice.

I rumors

Inizialmente si pensava che la Gentili potesse addirittura cambiare azienda, ma da qualche giorno sono insistenti le voci che la vorrebbero al timone de Le Iene.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA