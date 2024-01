Klopp dice addio al Liverpool: «Non ho energie. Mai a un altro club di Premier». Cosa farà ora e chi arriverà al suo posto

Si chiude un'era al Liverpool. Jurgen Klopp, allenatore dei Reds dal 2015, dopo nove anni annuncia che a fine stagione lascerà il club: una decisione a sorpresa, comunicata in una doppia intervista prima sul sito della Premier League, poi ai canali ufficiali dello stesso Liverpool. «Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta», ha detto il tecnico tedesco, che in questi anni con i Reds ha vinto praticamente tutto.