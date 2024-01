Dybala diventa papà? Il pancino sospetto di Oriana Sabatini (futura moglie) non sfugge ai fan: «Vogliamo il baby Paulo»

di Giuliano Cocco

Il 2024 di Paulo Dybala potrebbe essere un anno da ricordare. Sperano i tifosi della AS Roma che possa esserlo sportivamente. Ma lo sarà certamente per il matrimonio con Oriana Sabatini, la fidanzata alla quale ha chiesto la mano in ginocchio davanti alla Fontana di Trevi. Insieme alla compagna, potrebbe festeggiare un altro lieto evento: l'arrivo del figlio.

Spunta il pancino?

In molti sui social hanno notato il pancino sospetto della cantante argentina, apparsa anche recentemente in video con abiti larghi. «Vogliamo il baby Paulo», scrivono i fan. Il giocatore ha da poco compiuto 30 anni. Alla Roma ha giocato un anno e mezzo, facendo innamorare i tifosi nonostante i tanti infortuni che hanno complicato le sue prestazioni in campo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 13:44

