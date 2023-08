Fede nuziale trovata in fondo al mare a Castro: la foto diventa virale sui social. «Ci hanno chiamati in tantissimi»

di Redazione web

Una foto con una fede nuziale in mano e la scritta "Cercasi proprietario" è stata affissa, ieri, nei pressi della Sorgente a Castro in Puglia. "Se l'hai gettata per dolore la custodirà il mare ma se la stai cercando per amore la puoi ritrovare". Pubblicata sulla pagina Social " Sei di Castro se" ha avuto tantissime condivisioni.

«La fede - come spiega Antonella l'artefice del rinvenimento - è stata recuperata in fondo al mare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 18:02

