Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond: offerto il ruolo al 33enne, prenderà il posto di Daniel Craig

James Bond avrà un nuovo volto. Scelto il successore di Daniel Craig, che lascerà il ruolo dopo 15 anni. A prendere il suo posto dovrebbe essere Aaron Taylor-Johnson. Secondo quanto riporta il The Sun, il ruolo è stato offerto all'attore 33enne, che dovrebbe accettare nei prossimi giorni. Taylor-Johnson è famoso per i ruoli avuti nel film Avengers: age of Ultron e Kick-Ass.

«Bond è il lavoro per Aaron se accetterà - scrive il tabloid inglese citando sue fonti -. l'offerta formale è sul tavolo e aspettano solo una risposta». Dopo la firma sarebbe previsto il grande annuncio. Le voci secondo le quali Taylor-Johnson sarebbe stato il prossimo James Bond circolavano già dopo l'addio di Craig, ma l'attore non le ha mai confermate. «Non ho mai preso una decisione basandomi sulle prospettive di altre persone, o sui loro giudizi, o sulle loro aspettative nei miei confronti», ha detto l'anno scorso in un'intervista a Esquire.