Madden a Giffoni: «Sono troppo vecchio per tornare a essere Stark, ora sarò una spia»

GIFFONI (SA) - Il Re del Nord è arrivato in Italia: uno dei personaggi più amati de “Il trono di spade” ha fatto tappa al Giffoni Film Festival e ha anticipato il suo nuovo progetto, “Citadel” (su Prime Video nel 2023). Ma nell’aria aleggia un sospetto: che sia lui il prossimo James Bond? La domanda si moltiplica per i corridoi dell’evento da quando l’entourage del trentenne britannico ha vietato alla stampa di chiedergli qualcosa su 007. In attesa che il mistero venga svelato, sarà sulla piattaforma anche con “From Now”, un progetto sci-fi nato dall’omonimo podcast realizzato in pandemia e che lo vede impegnato nella doppia vesta di produttore e interprete accanto a Brian Cox di “Succession”.

Il 22 agosto arriva su Sky il prequel de Il trono di Spade, House of the Dragon. Lo vedrà?

«Sì, anzi proprio non vedo l’ora. Avendo abitato il mondo di George R.R. Martin per tanti anni, mi sento coinvolto anche se promette molto differenze rispetto alla serie-madre. Mi chiedo chissà cosa s’inventeranno ora...».

Si parla di un prequel su Jon Snow, lo farebbe?

«Ho iniziato ad avere i capelli grigi, sono troppo vecchio per riprendere il ruolo di Robb Starks».

Con il film “Eternals” è entrato nel mondo Marvel. Ci sarà un secondo capitolo?

«Io non ho ancora ricevuto alcun copione, ma faccio quello che mi dicono, quindi non escludo nulla».

Il suo supereroe preferito?

«Papà, che fa il vigile del fuoco e ho sempre ammirato più di chiunque altro».

Che cosa l’ha colpita invece del progetto di “Citadel”?

«Poter fingere di essere una spia è il sogno di tutti i bambini: sul set mi sento ancora così, piccolo e pieno di stupore, un eterno Peter Pan. Purtroppo non posso rivelare tanto della trama, solo che i personaggi vivono delle doppie vite, in cui nascondono sempre qualcosa a qualcuno».

