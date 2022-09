James Bond, l'Aston Martin venduta all'asta per oltre tre milioni di euro

di Bianca Amsel

Venduta all'asta una delle otto repliche delle stunt car Aston Martin DB5, costruite per il film «No Time to Die» (2021), venticinquesimo capitolo della serie di film legata a 007, che ha visto per la quinta e ultima volta l'attore Daniel Craig nei panni dell'iconico agente segreto James Bond. Il prezzo a cui Christiès ha chiuso la vendita è di 2.922.000 sterline (3.255.108 euro), il doppio della stima di partenza. L'auto è stato il top lot della serata organizzata a Londra per celebrare il 60° anniversario dei film di James Bond, nato dai romanzi dello scrittore inglese Ian Fleming.

Il mega yacht di James Bond sbatte sullo scoglio e affonda: paura per i cinque passeggeri a bordo

Madden a Giffoni: «Sono troppo vecchio per tornare a essere Stark, ora sarò una spia»

L'asta «Sixty Years of James Bond»

La speciale vettura dotata di modifiche «Q Branch» è stata acquistata da un anonimo offerente telefonico. Il ricavato andrà a beneficio del Princès Trust per il suo lavoro con i giovani, del Prince of Wales's Charitable Fund a sostegno di enti di beneficenza che assistono i membri in servizio e gli ex membri delle agenzie di intelligence del Regno Unito e di tre enti di beneficenza che supportano i membri in servizio e gli ex membri delle forze speciali del Regno Unito. Organizzata da Christiès e Eon Productions, l'asta di beneficenza «Sixty Years of James Bond» si è svolta dal vivo nella serata del 28 settembre nella capitale inglese e continuerà online fino al 5 ottobre, presentando un totale di 60 lotti. Tra questi circa 25 sono composti da orologi, costumi e oggetti di scena associati al 25° film mentre gli altri sono legati a ciascuno dei sei attori che hanno interpretato James Bond (Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig).

Quanto ha incassato l'asta e cosa contengono i lotti

Complessivamente l'asta serale dal vivo ha incassato 6.103.500 sterline (6.799.299 euro), superando di gran lunga la stima complessiva pre-vendita. Tutti i lotti presentati sono stati venduti e le offerte dalla sala d'asta sono state combattute con collezionisti e fan internazionali registrati da 17 paesi che hanno fatto offerte online e al telefono. Tra i cimeli in asta anche una sceneggiatura di lavoro annotata di Berkley Mather per il primo film di James Bond, «Licenzia di uccidere» (1962), girato in Giamaica; un uovo placcato in oro e Swarovski nello stile di Fabergé apparso nel film «Octopussy» (1983); uno smoking nero monopetto indossato da Timothy Dalton, firmato sulla fodera interna della giacca, insieme a un set di quaranta fiches del Casinò de Isthmus riutilizzate in «GoldenEye» (1995) al casinò di Monte Carlo a Monaco; il Q Jet Boat usato da Pierce Brosnan nella maggior parte delle sequenze di inseguimento del film «Il mondo non basta» (1999); una moto acrobatica modificata Triumph Scrambler 1200 XE usata da Daniel Craig in un inseguimento di «No Time to Die».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA