Jalisse premiati a “Una voce per San Marino”, ma non si presentano sul palco. Caos in diretta: «Cosa è successo?»

San Marino ha trovato la sua voce da proporre all'Eurovision che quest'anno si terrà in Svezia, località in cui abita l'ex marito di Loredana Bertè. La cantante ha presentato "Pazza" con la speranza di poter vincere e andare finalmente «a rompergli le scatole». Tuttavia, neanche questa volta è riuscita a vincere, raggiungendo la seconda posizione, dopo i Megara.

La serata condotta da Fabrizio Biggio, braccio destro di Fiorello a Viva Rai2, e Melissa Greta Marchetto è stata piena di imprevisti, non ultimo quello che ha coinvolto i Jalisse che, premiati come Miglior Look, non si sono presentati sul palco.

Che cosa sarà successo?