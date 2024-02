Sanremo, i Jalisse ritornano dopo 27 anni? Ecco come (c'è lo zampino di Fiorello)

I Jalisse potrebbero tornare a Sanremo durante la serata dei duetti, che andrà in onda questa sera, venerdì 9 febbraio. Dopo anni di polemiche per i continui rifiuti, il duo, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, sembra sia stato coinvolto per una piccola apparizione.

I coniugi non dovrebbero però salire sul prestigioso palco dell'Ariston. La loro presenza infatti si dovrebbe limitare a uno sketch con Fiorello, secondo quanto rivelato da un retroscena di Tv Blog.