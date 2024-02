In quanti, prima di andare a dormire, guardano i reel su Tiktok o Instragram? O i post su Facebook, le chat di WhatsApp e i video su YouTube? Che parlino di cucina, cronaca nera, gossip o moda, i video sui social sono diventati la prima fonte di intrattenimento per il pubblico italiano. Di giorno, in pausa al lavoro, in fila alle poste o in tarda serata: i reel sono facili da vedere sullo smartphone. Video che le app caricano in automatico e di continuo in base al feed, una sorta di unità di misura che memorizza e immagazzina le informazioni e le preferenze degli utenti.

Secondo i dati contenuti nel "Digital 2024", il report annuale di We Are Social realizzato in collaborazione con Meltwater, gli italiani trascorrono 6 ore al giorno sui social. Le applicazione preferite? Tiktok, YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp.