«Faccio l'influencer a tempo pieno, ma non posso parlare sempre di me stessa. Non ho mai usato il cervello. Basta, mi cerco un lavoro»

«Facevo l'impiegata, ora ho mollato tutto e faccio l'influencer», «Ero cameriera, poi mi sono aperta un profilo su OnlyFans»: sono sempre di più le testimonianze di questo genere, in cui giovani donne e uomini decidono di lasciare il classico lavoro nine to five per intraprendere una carriera nel mondo digitale.

Un percorso differente da quello che sembra stia per fare invece Ana Wolfermann, già influencer di punta che conta quasi 1 milione di follower su TikTok. La 22enne, in un video che è stato visto 2 milioni di volte, ha dichiarato di voler prendere la strada opposta: basta influencer a tempo pieno, è ora di andare a lavorare (come direbbero in molti).