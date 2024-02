Influencer guida una Porsche a 150km/h in un'area residenziale con una mano sola mentre si filma: «Ti ho denunciato alla polizia»

Corre con la macchina e mette il video sui social. Il protagonista è Harrison Sullivan, pseudonimo di "HSTikkyTokky", un infuencer inglese che per impressionare i suoi quasi 900mila follower ha guidato come un folle una Porsche in un'area residenziale, filmando il tutto con il suo smartphone.

Il filmato scioccante, che ha ricevuto più di 60mila like su Instagram, mostra Sullivan che inizialmente conduce la macchina, una Porsche 992 Turbo S, a circa 16 km/h. Poi, su una strada stretta, dopo aver superato un'altra auto, l'influencer mette il piede sull'acceleratore e comincia a sfrecciare.