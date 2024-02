Rubano un'auto e scappano ma sbagliano strada e restano incastrati sotto i portici del centro

di Redazione web

Rubano una macchina, nella fuga sbagliano strada e restano incastrati nei portici del centro. È successo nella notte a Pogliano, in provincia di Milano. Ma tutto è cominciato nella vicina Vanzago, dove due malviventi fermano una ragazza che sta aprendo il cancello di casa per portare l'auto nel box dopo una serata passata con gli amici, l'avvicinano con la scusa di una sigaretta e gli rubano la vettura per poi darsi alla fuga.

Poco dopo, i ladri vengono intercettati da una pattuglia della Polizia Locale di Nerviano-Pogliano e cercando di seminare gli agenti sbagliano strada e si sono trovati sotto i portici della centrale piazza Tarantelli di Pogliano dove hanno abbattuto i dehors dei locali. La vettura è finita contro un pilastro rimanendo incastrata sotto i portici mentre i due ladri sono scappati a piedi. La ricerca dei due malviventi continua e sono in corso le analisi delle telecamere della zona.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 15:49

