Inflazione, la classfica delle città più care: Genova prima, poi Milano. Roma e Napoli fuori dalla top ten. Potenza la più economica

Qual è la città più cara d'Italia? L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di settembre, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica completa di tutte le città e delle regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei Comuni con più di 150mila abitanti.

