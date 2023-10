Pane, prezzi più cari del 20% anche se il grano costa meno. Quanto costa una pagnotta da Milano a Napoli

Dal grano al pane, il prezzo lievita di oltre 17 volte (anche se il costo del cereale è sceso in un anno del 32%). A denunciare l'enorme peso dell'inflazione sul genere di prima necessità è Coldiretti, tenuto conto che per fare un chilo di pane occorre circa un chilo di grano, dal quale si ottengono 800 grammi di farina da impastare con l'acqua per ottenere un chilo di prodotto finito, con una forbice che non è mai stata così ampia.

Dall'analisi della Coldiretti sull'inflazione media nei primi otto mesi dell'anno dell'Istat, diffusa al Villaggio contadino di Roma in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, emerge che un chilo di grano viene pagato oggi agli agricoltori circa 24 centesimi, il 32% in meno rispetto allo scorso anno, mentre la stessa quantità di pane viene venduta ai consumatori a prezzi che variano dai 3 ai 5 euro a seconda delle città, con un rincaro che arriva fino al +20%, secondo l'analisi Coldiretti su dati dell'Ismea e dell'Istat sull'inflazione media nei primi otto mesi del 2023 in confronto con lo stesso periodo del 2022.