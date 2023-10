Manovra, oggi il cdm: 23 miliardi sul tavolo. Dal taglio del cuneo ai contratti della Pa: tutte le proposte

È convocato per questa mattina il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la manovra 2024. Una legge non facile, costretta a destreggiarsi fra l’alto debito pubblico, l’inflazione ancora alle stelle e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. In totale, la manovra varrà 23 miliardi, i due terzi saranno coperti in extra deficit, mentre i restanti 8 miliardi circa dovranno arrivare da nuove entrate o risparmi di spesa.

