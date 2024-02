Lavoro, il 67% cerca un'occupazione che lasci più tempo libero. Mamme: dimissioni dopo il primo figlio

Lavorare meno: è questa la priorità per la maggior parte degli italiani. E chi lascia il lavoro lo fa per cercarne uno migliore. Lo rivela il nuovo rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale che mette in luce il "nuovo paradosso italiano" per cui emerge la voglia di lavorare meno ma anche una nuova dinamicità del mercato del lavoro.

Tempo libero

Il 67,7% degli occupati italiani sogna un futuro in cui potrà ridurre il tempo dedicato al lavoro ed è un desiderio che riguarda tutti: il 65,5% dei giovani, il 66,9% degli adulti e il 69,6% degli over 50.