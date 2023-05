Incoronazione re Carlo, proteste e contestatori in piazza al grido «Not my King». Arrestato il leader di Republic

L'incoronazione di re Carlo III non sarà ricordata solo per l'accoglienza ai potenti della Terra nei saloni fastosi di Buckingham Palace, la strizzata d'occhio alla gente comune per strada (alla ricerca di una popolarità che rischia - in qualche misura - di sfuggire dalle mani di una monarchia in transizione), ma anche per le sonore proteste contro il re, al grido di «Not my king».

Arrestato il leader di Republic per protesta anti-monarchia

Il leader del gruppo antimonarchico britannico Republic, Graham Smith, è stato arrestato nel centro di Londra, dove aveva inscenato una protesta lungo il tragitto della processione per l'incoronazione di Carlo III. Con lui sono stati arrestati altri cinque manifestanti, che si sono presentati in tuta gialla con un bandierone giallo con la scritta «Not My King» (non il mio re).

Republic aveva espresso l'intenzione di manifestare comunque nel centro di Londra, malgrado l'avvertimento che Scotland Yard oggi avrebbe avuto una «bassa tolleranza» nei confronti delle proteste contro l'incoronazione.

