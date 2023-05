Dai corgi di Elisabetta ai jack russell di Carlo: Beth e Bluebell saranno i nuovi cani reali FOTO

di Redazione web

I corgi di Elisabetta II non sono più al primo posto nei cuori degli inglesi. Al loro posto i due jack russell terrier del nuovo re, che insieme a Carlo domani saranno incoronati (si fa per dire) cani ufficiali della famiglia reale. Beth e Bluebell, adottate da Carlo e Camilla nel 2017 da un rifugio di Battersea a Londra, sono state persino immortalate nelle foto ufficiali della coppia, il che dimostra come l'amore per i cani scorra nel sangue blu.

I cani reali di Carlo III

«Se Carlo sarà visto spesso con i suoi cani, è probabile che la razza diventi sempre più popolare»: lo spiega Bill Lambert, il portavoce del Kennel Club, un'organizzazione britannica che si occupa proprio di salute e addestramento di questi animali. Da quando è morta Elisabetta, spiega, è già aumentato il numero di registrazioni di esemplari di questa razza.

Non che i jack russell ne abbiano davvero bisogno. Sono già tra i cani più popolari in Regno Unito e nel mondo. Sono stati creati nel XIX secolo per la caccia alla volpe dal reverendo John (detto appunto Jack) Russell, ma da allora vengono sempre più spesso scelti come cani da compagnia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA