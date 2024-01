Guendalina Tavassi, il periodo nero dopo la scelta di non abortire: «Non avevo i soldi per pagare le bollette»

Guendalina Tavassi nel novembre scorso ha pubblicato il suo primo libro "Dietro quel sorriso" dove ha messo nero su bianco la sua storia: dall'infanzia difficile al periodo nero vissuto durante la sua prima gravidanza, di recente l'influencer ha voluto raccontarsi anche a Novella 2000.

La vita della Tavassi non è mai stata semplice. Sin da bambina ha dovuto affrontare delle scelte difficili, come quando davanti al giudice ha dovuto decidere se vivere con sua madre o insieme a suo padre.

«Far prendere una decisione così importante a un bambino è una cosa inconcepibile. E’ stato sbagliato accusare mia mamma di colpe che non aveva, solo per stare con papà. Ma sinceramente non capivo se con il mio comportamento potevo ferire qualcuno, semplicemente volevo stare con mio padre. Mi regalava più libertà e quando sei piccolo non pensi a una vita normale», afferma l'influencer.