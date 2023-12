Greta Rossetti, il fratello su Mirko Brunetti: «Tiro fuori certe cose...», poi cancella tutto

Greta Rossetti ha detto basta alla dinamica del triangolo amoroso (di cui però ha giocato una parte molto importante fino a ieri sera). «Sono sei mesi che si parla di Mirko Brunetti e Greta e Perla. Io voglio vivermi questa esperienza come Greta e basta», ha detto ieri sera, 23 dicembre, durante la diretta del Grande Fratello, quando Alfonso Signorini ha voluto informarla di alcune frecciatine su Instagram tra Miko e la mamma di lei, Marcella. Quest'ultima era anche entrata nella Casa per farle una sorpresa, ma la reazione della gieffina l'ha lasciata senza parole. «Non parlate più di Mirko, per favore, basta», ha detto Greta tra le lacrime.

Purtroppo, il fratello Josh Carter Rossetti aveva già pubblicato una frecciatina indirizzata proprio al giovane ex gieffino che ha poi cancellato per volere della sorella.