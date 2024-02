Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi, finalista (10), Mirko Brunetti e Perla Vatiero basta (3), il rifiuto di Marco Maddaloni (1)

Nomination difficilissime per i concorrenti del Grande Fratello hanno dovuto votare solo tra i veterani. I concorrenti non sanno però che lunedì prossimo non verrà eliminato nessuno, ma verrà scelto il primo finalista. I candidati sono Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Ecco le nostre pagelle.

Grande Fratello, Stefano Miele eliminato. Beatrice Luzzi distrutta e in lacrime «Ora sono sola, non ce la faccio»