Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi: «I miei video vanno sempre in onda, siete voi che avete fatto strategie contro di me»

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti preferite dai fan di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice si è fatta conoscere meglio al pubblico del programma che ha capito perfettamente il genere di persona che è: non le manda a dire, non parla dietro alle spalle e, spesso, a sue spese, è sempre stata molto schietta e diretta con gli altri concorrenti che, più di qualche volta, l'hanno isolata all'interno della casa più spiata d'Italia. Inizialmente, e per buona parte del reality show, Beatrice faceva affidamento sull'amico Vittorio Menozzi che, però, ha scelto, in seguito, di distaccarsi da lei e "allearsi" con altri giocatori. Un'altra persona che è stata molto vicina all'attrice, è Giuseppe Garibaldi, anche se, dopo il loro flirt, i due sembrano sopportarsi a fatica. Proprio nelle scorse ore, i gieffini hanno avuto una discussione.