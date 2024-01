Golden Globes, Taylor Swift e la battuta del comico sul nuovo fidanzato: la cantante non apprezza, ecco come ha reagito

La serata ai Golden Globes è stata ricca di momenti entusiasmanti e sorprendenti: dalla vittoria come miglior film drammatico a "Oppenheimer", a quella di "Povere Creature" (con Emma Stone) come miglior commedia. Grande esclusa è stata "Barbie", uno dei film con più nomination, eppure non sono bastate di fronte ai rivali. Il parterre era ricco di celebrità e vip famosi, da Taylor Swift alla sua migliore amica Selena Gomez, passando per la neo coppia che, secondo alcuni presenti, «non smetteva di baciarsi», Kylie Jenner e Timothée Chalamet.

Uno dei momenti più indimenticabili della serata è stato il monologo di Jo Koy, non tanto per le battute in sè, quanto per la reazione dei personaggi famosi a cui faceva riferimento.