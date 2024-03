Giusy Rizzotto, l'influencer accusata di evasione per 120mila euro. Lei si difende: «Cifre inferiori». Nel 2021 si era candidata alle Comunali

È Giusy Rizzotto l'influencer accusata di aver evaso il Fisco per 120mila euro. È quanto è emerso dall'attività di verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Savona. La creator, seguita da oltre 400mila follower sui più popolari social network, come Instagram e TikTok, e titolare di un account sul sito Onlyfans, non avrebbe dichiarato al Fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria di redditi di lavoro autonomo. Cifra che tuttavia secondo Rizzotto sarebbe «ampiamente inferiore».