Gerardina Corsano intossicata dopo la pizza: non era botulino. La donna forse morta per il pesticida nell'azienda del marito

Niente botulino ma un pesticida presente nell'azienda del marito. Sarebbe questa la causa della morte di Gerardina Corsano. La donna era deceduta due giorni dopo aver cenato con il marito in un ristorante, dove avevano mangiato una pizza condita con olio piccante.

La 46enne di Ariani Irpino, si era rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per due volte dopo quella cena con dolori addominali e vomito. In entrambe le occasioni però i medici non l’avevano ricoverata. La mattina del 31 ottobre la donna e suo marito sono tornati in ospedale, finché Corsano non è morta. Il marito invece era rimasto ricoverato, inizialmente in condizioni gravi.