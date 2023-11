Gerardina Corsato morta dopo aver mangiato la pizza, indagati i proprietari del ristorante e un medico. La difesa: «Nessun altro malore in pizzeria»

Tre persone indagate per la morte di Gerardina Corsato, la 46enne deceduta dopo aver mangiato una pizza, per sospetta intossicazione da botulino. Gli indagati sono i due titolari della pizzeria dove la vittima e suo marito Angelo Mennino (attualmente ricoverato) sono stati a cena sabato scorso, e un medico dell'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino, che per due volte ha visitato la coppia, per poi dimetterla.

Gerardina morta dopo aver mangiato la pizza, aperta un'inchiesta. Il locale: «Nessun altro ha avuto conseguenze»

Coppia avvelenata dal botulino dopo la pizza al ristorante: Gerardina morta a 46 anni ad Ariano Irpino, grave il marito