Stanca e spossata, crede sia influenza: 20enne scopre di avere una malattia che potrebbe ucciderla

Credeva di avere una semplice influenza, ma ha scoperto di avere invece un grave problema di salute. Erin Griffiths, del Kent, ha iniziato a stare male all'inizio del suo secondo anno all'Università di Sheffield. La giovane, di appena 20 anni, si sentiva sempre stanca e spossata e ha pensato si stesse ammalando di influenza. Poi però ha notato sangue nelle feci e si è rivolta a diversi medici fino a quando, dopo diversi consulti, le è stata diagnosticata la colite ulcerosa, una forma di malattia infiammatoria intestinale (IBD).

I sintomi

«Mi sentivo quasi come se avessi un'intossicazione alimentare che semplicemente non voleva andare via. Ben presto sono arrivata al punto in cui ero praticamente confinata a casa mia per paura di dover correre in bagno, ho praticamente smesso di mangiare e questo probabilmente mi ha fatto sentire ancora peggio», ha raccontato alla stampa locale. Erin si è sottoposta a diverse visite mediche prima della diagnosi, ma tutti i medici le hanno detto che era stressata e che il sangue poteva dipendere dalle emorroidi. «Solo quando uno dei medici mi ha mandato a fare un esame del sangue è cambiato qualcosa».

La diagnosi

«Stavo male da circa tre settimane. Non mangiavo né bevevo», ha continuato, poi in ospedale le hanno fatto diversi test, tra cui una colonscopia che ha portato alla diagnosi di colite ulcerosa. Si tratta di una malattia che non va sottovalutata e che può portare anche alla perforazione del colon. Attualmente non esiste una cura, ma trattamenti come farmaci e interventi chirurgici possono aiutare a gestire i sintomi. La ragazza ha detto che la diagnosi è stata una liberazione, sa che non può guarire, ma ora sa come stare meglio e tornare ad avere la sua vita di sempre.

