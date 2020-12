L'Ue ritira dal mercato il pesticida Mancozeb: «Dannoso per l'ambiente»

Il Mancozeb è stato ritirato dal mercato. Il principio attivo presente in molti pesticidi e diffuso in agricoltura non potrà più essere venduto dopo la decisione della Commissione europea avvenuta lo scorso ottobre a seguito della valutazione dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha confermato rischi per la salute, in particolare sulla riproduzione e per l'ambiente.

Il Mancozeb, utilizzato per contrastare la resistenza ai pesticidi nei funghi e in altri parassiti delle piante, è anche un interferente endocrino. Gli Stati membri dovranno revocare le autorizzazioni per tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza entro giugno 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 15:28

