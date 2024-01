Sorelle gemelle si ritrovano dopo 18 anni (grazie a TikTok): l'incredibile lieto fine dopo la separazione choc

Amy e Ano sono due gemelle georgiane identiche, ma subito dopo la nascita sono state sottratte alla madre, alla quale era stato detto che erano morte, e vendute a famiglie separate. Ma anni dopo, grazie a un talent televisivo e un video su TikTok e altri social si sono per caso ritrovate.

A raccontare la loro storia la Bbc in un lungo articolo sulla tragedia dei bambini in Georgia rubati dagli ospedali e venduti. Quando Amy Khvitia aveva ormai 12 anni un giorno era nella sua casa, non lontano dal Mar Nero e guardava in tv Georgiàs Got Talent. C'era una ragazzina che ballava ed era identica a lei. «Tutti chiamavano mia mamma e chiedevano: Perché Amy balla sotto un altro nome?», ha raccontato.