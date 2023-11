Filippo Turetta, i "privilegi" in carcere e la rabbia degli altri detenuti: «Dopo soli due giorni già libri e colloqui con i genitori?»

Elisabetta Martini e Nicola Turetta non vedono il loro primogenito dall’11 novembre, giorno in cui Filippo ha sequestrato e ucciso Giulia Cecchettin, si è disfatto del suo corpo ed è scappato all’estero. Ma la coppia di Torreglia non se la sente di incontrare adesso quel «ragazzo normale, praticamente perfetto» che credeva di aver cresciuto e ritiene che pure lo stesso figlio abbia bisogno di tempo prima di poter avere un confronto con la propria famiglia. Per questo ieri i genitori hanno deciso di rinunciare al colloquio nella casa circondariale di Montorio Veronese, a cui pure erano stati autorizzati in deroga al calendario delle visite, il che peraltro ha suscitato il fastidio degli altri detenuti.