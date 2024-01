«Ho chiesto al mio fidanzato la carta di credito per comprare una borsa Dior da 5mila euro, ma ho fatto molto di più: ecco cosa lo aspetta»

È difficile giudicare le dinamiche interne di una coppia quando si può solo guardare e analizzare dall'esterno. Essere a conoscenza di alcune parole scambiate tra i due partner o sapere, indirettamente, qualcosa sulla loro vita di tutti i giorni, non è abbastanza per poter comprendere una relazione in tutte le sue sfaccettature.

D'altronde, il giudizio è inevitabilmente basato su esperienze e opinioni personali, e a volte viene espresso senza realmente comprendere il contesto in cui vivono gli altri e la loro quotidianità, scatenando rabbia, critiche e incomprensioni.

Proprio questo è successo a Chloe Khan, influencer, modella ed ex concorrente di X Factor che non ha sempre accettato (e anche un po' forzato) la definizione di "fidanzata viziata" e che lo ha fatto notare con una serie di spese pazze fatte, secondo quanto scrive, con la carta di credito del suo ragazzo.

Eppure, la situazione è diversa da quello che si potrebbe pensare.