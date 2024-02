Daniele Silvestri, dal 1 marzo torna con "Le cose che abbiamo in comune": «Il podcast che racconta scorci di vita e aneddoti di tanti artisti»

"Le cose che abbiamo in comune" sono 4.850? Dopo il grande successo riscontrato nelle precedenti 10 puntate, Daniele Silvestri torna con il suo podcast ispirato al vecchio singolo pubblicato nel 1995. Un talk all'insegna della musica e di aneddoti mai rivelati, con tanti ospiti con cui parlare. Il podcast in collaborazione con Fandango, "Le cose che abbiamo in comune", è nato dallo spettacolo “Il cantastorie recidivo”, il resident show all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, che per trenta date lo vede sul palco a festeggiare i suoi trent’anni di carriera. Dal 1 Marzo, dopo una piccola pausa, nuovi ospiti saliranno a sorpresa sul palco per accompagnarlo in questo progetto inedito disponibile su Youtube, Spotify e tutte le piattaforme di ascolto.