Giuseppe Sala e il tumore, rivelazione choc: «Due recidive. Lottavo per Expo e mostravo sicurezza, ma facevo chemioterapia»

di Alessia Di Fiore

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto condividere in un podcast promosso dalla Lilt la sua esperienza con il tumore che lo ha colpito 25 anni fa e che ha avuto purtroppo anche delle recidive, una proprio ad un anno dall'apertura di Expo, come ha svelato per la prima volta.

Lilt Milano Monza e Brianza ha scelto infatti di celebrare il World Cancer Day dando voce a chi ha vissuto in prima persona l'esperienza di tumore con un nuovo episodio della serie podcast «Tre Desideri», il progetto culturale realizzato con Chora Media. «Ho provato il senso della vera impotenza, ma il fatto di non dover per forza dimostrare di essere il più forte, mi tiene oggi con i piedi per terra», racconta Sala nell'episodio che uscirà domani. «Nel mio caso il linfoma non Hodgkin è stato recidivante. In questi 25 anni ho avuto due ricadute. L'ultima, forse il momento più difficile della mia vita, è stata nel 2014, a un anno dall'apertura di Expo - ha svelato Sala che era il commissario unico e amministratore delegato dell'evento -.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA