Milano punta sull’elettrico: 4000 colonnine in due anni

Simona Romanò

Basta ansia di ricarica. Basta paura di non trovare, in strada, una colonnina per ricaricare la propria auto elettrica. Un timore che peraltro frena molti milanesi dall’acquistare un mezzo interamente green.

A2A lancia le colonnine City Plug, piccole, compatte e poco impattanti sulla rete elettrica milanese, ideate dal Gruppo con il design di Giugiaro Architettura: l’obiettivo è di installarne, in città, circa 4.000 nei prossimi due anni, quasi triplicando la disponibilità attuale. Saranno suddivise in 285 stazioni e soprattutto saranno distribuite uniformemente su tutto il territorio comunale, tanto in centro quanto nelle periferie, portando Milano a essere la metropoli con la maggior densità di punti di ricarica pubblica d'Italia e tra i vertici in Europa. E sarà così possibile ricaricare lentamente l'auto elettrica (fino a 7 kw) in strada come a casa, nel proprio garage, senza limiti di tempo, lasciandola collegata sia giorno che di notte per tutte le ore che sono necessarie. Sono infrastrutture dal design gradevole, appositamente pensato, interamente alimentate da energia 100% rinnovabile. Ma l’aspetto importante è la dimensione ridotta, tanto che non avranno spazi dedicati bensì saranno installate nelle aree di sosta blu e gialle senza però sottrarre parcheggi.

Dopo l'installazione pilota a Brescia, la rivoluzione green parte da Milano: il progetto è stato presentato ieri, in via Manara, vicino al tribunale, dove A2A, d’accordo con Palazzo Marino, ha attivato la prima "stazione" con City Plug. «Inauguriamo una nuova era della mobilità urbana», ha commentato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A. «Milano sta rispondendo attivamente alla sfida della transizione energetica e alla necessità che gli spostamenti diventino a zero emissioni.

Per il sindaco Giuseppe Sala, che ieri era presente, «è una splendida rivoluzione»: «Da parte di A2A c'è la promessa di installarne almeno il 60% quest'anno e credo sia un segno importante, perché con questa diffusione Milano diventerà, insieme a Parigi, Londra, Amsterdam, una delle quattro città più elettrificate d'Europa e questo è un primato a cui ci teniamo», ha poi aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 06:00

