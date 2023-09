Covid, ipotesi smart working per i positivi asintomatici: resta il nodo dei certificati di malattia

I certificati di malattia in caso di positività al Covid e le implicazioni epidemiologiche e burocratiche sono i nodi da sciogliere, al centro dell'incontro di questa mattina fra Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, e il direttore generale del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia. «Una mattinata di proficuo confronto», commenta Scotti. Il Covid torna dunque di attualità, con la nuova campagna vaccinale in arrivo e l'ipotesi mascherine per i sintomatici.

