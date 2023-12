Chef di 31 anni si traferisce in Australia: «In Italia quando pagano sembra che ti fanno un favore, qui guadagno bene»

Lascia l'Italia e si trasferisce in Austrialia per lavoro. «Mi chiamo Ivan Costantino, ho 31 anni, di mestiere faccio lo chef. E vivo in Australia da quattro anni», dice al Fatto Quotidiano. Descrive la sua vita, il suo percorso e come è arrivato a Sydney, dove è in attesa del visto permanente. Il giovane di Pizzighettone non ha dubbi: in Italia non ci torna, il suo posto è nella terra dei canguri.

«Da impiegata in ufficio a Onlyfans: guadagno più di 300 euro l'ora e vivo come una regina»