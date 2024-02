In cattedrale i funerali dell'attivista transgender Cecilia Gentili. Poi la messa riparatrice per espiare il peccato: «Non lo sapevamo»

Attrice, attivista transgender e protettrice «delle puttane». La morte di Cecilia Gentili, 52 anni e argentina, è avvenuta lo scorso 6 febbraio, ma il il suo impegno politico e sociale continua a far rumore e a smuovere gli animi degli emarginati che, come lei, combattono per essere riconosciuti in questo mondo. Il funerale dell'attivista si è svolto nella cattedrale di San Patrizio a New York, al cospetto di oltre mille persone, lì presenti per commemorare la scomparsa dell'attrice. A far scalpore è stato però l'atteggiamento dei cattolici conservatori che, dopo le esequie, hanno organizzato una messa di riparazione per espiare il peccato. Quale? Aver celebrato il funerale di una donna transgender a loro insaputa.