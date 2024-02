La prima donna transgender a diventare arbitro di calcio conquista un altro primato: allenatrice della squadra di quinta divisione

Lucy Clark aveva già raggiunto i titoli dei giornali per il suo precedente primato come prima donna transgender a diventare arbitro di calcio, e per lei è arrivato il momento di salire di nuovo sul podio come prima donna transgender a ricoprire il ruolo di manager della quinta divisione di calcio femminile inglese, il Sutton United: «Già dagli anni Ottanta mi ritrovavo al computer a giocare e modificavo le squadre per finta che fossero il Sutton United... per me è un sogno che si avvera», dichiara la donna.