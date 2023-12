Vladimir Luxuria: «Un prete mi disse di respingere Satana, mi allontanai dalla fede». Quell'incontro con Papa Francesco

di Dajana Mrruku

«Io non riesco a vivere senza fede. Ci ho provato a rinnegarla, con l’unico risultato di brancolare nel buio», ha iniziato così il suo racconto Vladimir Luxuria che durante la scrittura dell'articolo sull'Avvenire ha raccontato di un episodio che la allontanò dalla fede e dalla religione: la sua sessualità. Il parroco della sua chiesa le aveva detto di «allontanare Satana».

Il rapporto con la fede

«Il rapporto intenso con la fede iniziò da bambino, nella chiesa di Santo Stefano, dove ho ricevuto battesimo, prima comunione, cresima e ho fatto il chierichetto e il catechista. E poi spettacoli e organizzavo coreografie con mia sorella. Lì c’era tutto il mio mondo, mi sentivo a mio agio. Iniziò la mia adolescenza: ero già molto effeminata. A scuola venivo bullizzata con offese sui quaderni e durante l’ora di educazione fisica, momento di ostentazione della virilità, mi fecero la pipì nelle scarpe. Ma in parrocchia mi sentivo protetta- ha raccontato Vladimir Luxuria nell'intervista al Corriere della Sera -. A 16 anni fu per me naturale parlare della mia inclinazione sessuale durante la confessione. Il parroco mi disse che dovevo reprimere queste mie pulsioni, che dovevo respingere Satana.

La vita senza fede di Vladimir Luxuria

«Senza la fede non potevo vivere. Così mi convertii al buddhismo, che mi ha salvata dal momento più buio della mia vita: vivevo come uno zombie e usavo stupefacenti. Poi però incontro don Andrea Gallo, che, già molto malato, mi dice: “Ascolta Francesco, questo è il Papa degli ultimi, degli esclusi”. Al funerale del “don” ripresi l’ostia, dalle mani del cardinal Bagnasco. Un giorno mi ha chiamato don Andrea Conocchia, il prete di Torvajanica che ha accolto trans e indigenti portandoli in Vaticano, e mi ha detto: “Vuoi conoscere il Papa?" Io non ci credevo. Lo scorso 13 dicembre l’ho incontrato davvero, stringendo tra le mani l’icona della Madonna di Montevergine (protettrice di gay lesbiche e trans, ndr) e ci ha detto “siamo figlie di Dio”. Una emozione indescrivibile», è stato il racconto di Vladimir sull'incontro di Papa Francesco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA